Оккупанты в дальнейшем взяли этих людей в плен, пытали и держали под стражей до освобождения села.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса).

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Расследованием установлено, что подозреваемый в начале вооруженной агрессии РФ вместе с другими жителями села Победа Броварского района Киевской области создали отряд самообороны. После оккупации населенного пункта он сообщил российским военнослужащим о 5 односельчан с местной самообороны. Также указал захватчикам организатора отряда, отметив, что именно он давал указания самообороновцам о методах уничтожения российской военной техники.

В дальнейшем оккупанты взяли этих людей в плен. Надели им на головы шапки так, чтобы они закрывали лица, поставили их к забору со связанными за спиной руками и стреляли в их сторону, имитируя казнь. Всех пленных держали под стражей до освобождения села.

Как сообщал УНИАН, 2 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе украинские полицейские перешли на службу в "ДНР". На следующий день появилась информация, что предателей удалось идентифицировать.

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