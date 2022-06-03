Советник городского председателя Мариуполя Андрющенко опубликовал полный список предателей.

Украинских полицейских Донецкой области и Мариуполя, которые добровольно перешли на сторону российских оккупантов, удалось идентифицировать.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Информационные воины Мариуполя идентифицировали всех лиц, перешедших работать на сторону полиции оккупантов. Всех со вчерашнего видео", - заявил он.

"Теперь ни одна мраZь не скроется. 90 нелюдей, которые недавно были полицейскими Украины. Которые были уволены в прошлом. Разные, но все мраzи в одном месте. Запечатлено. Начинайте оглядываться, бл@ди. Возмездие уже рядом", - написал Андрющенко.

Андрющенко также опубликовал полный список предателей.

Как сообщал УНИАН, 2 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе украинские полицейские перешли на службу в "ДНР".

Он опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники Нацполиции в Донецкой области переходят на службу к оккупантам.

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