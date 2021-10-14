В столице участник марша ко Дню защитников и защитниц оскорбил евреев, и Объединенная еврейская община Украины уже обратилась в полицию.

В Киеве в четверг, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины во время подготовки к маршу один из его участников произнес фразу: "За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей".

Человек, который сказал эту фразу, был одет в форму Вооруженных сил Украины нового образца, сообщила Объединенная еврейская община Украины в Telegram и показала видео с места происшествия.

В ОЕОУ попросили помочь узнать, кто этот человек, и гарантировали анонимность.

"…Если Вам знаком этот человек, и Вы можете помочь идентифицировать личность – напишите нам на почту [email protected]", – говорится в сообщении.

ОЕОУ после инцидента обратилась в Главное управление Нацполиции в Киеве с заявлением о правонарушении по ст. 161 Уголовного кодекса – "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

На канале отмечается, что такое высказывание является проявлением антисемитизма.

Также ОЕОУ направила обращение в Минобороны.

Напомним, 14 октября в Киеве состоялся марш, приуроченный к Дню защитников и защитниц Украины. Ожидалось, что в мероприятии примут участие не менее 10 тысяч человек.

Автор: Екатерина Присяжнюк