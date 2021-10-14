Ожидается, что в марше примут участие не менее 10 тысяч человек.

В столичном парке имени Тараса Шевченко начинается 16-й Марш славы Украинской повстанческой армии, который ежегодно проходит сегодня – в день создания УПА, на праздник Покрова, а с 2014 года также это День защитников и защитниц Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, участники марша планируют пройти по бульвару Шевченко через Бессарабскую площадь, Крещатик до Майдана Незалежности и Аллеи Героев небесной сотни.

Организатором шествия является ВО "Свобода".

Как отметил перед началом марша лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, сегодня состоится 16-й марш, в этом году исполняется 79 лет со дня создания УПА.

Читайте такжеЗеленский поблагодарил защитников и защитниц за отвагу, героизм и самопожертвование (фото)По его словам, ожидается, что в марше примут участие не менее 10 тыс. человек.

Также Тягнибок сообщил, что самый многочисленный марш состоялся в 2012 году, на 70-летие со дня создания УПА, тогда в мероприятии приняли участие около 30 тыс. человек.

Он также высказал надежду, что в следующем году, на юбилей, это праздник будет отмечен на государственном уровне.

В свою очередь народный депутат, член ВО "Свобода" Оксана Савчук сообщила, что в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий проект постановления. Она надеется, что в ноябре парламент поддержит решение о праздновании годовщины создания УПА на государственном уровне. Депутат добавила, что на это есть согласие всех фракций, кроме "пятой колонны - "ОПЗЖ".

Новость обновляется...

Автор: Дмитрий Хилюк