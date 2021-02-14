фото Артем Платоненко
В Киеве ко дню Святого Валентина автолюбители сделали огромную валентинку из автомобилей.
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Об этом в Instagram сообщает Sunray Production.
Как сообщается, самая большая валентинка состоит из 110 автомобилей.
Ее создали около одного из торговых центров в столице.
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