Детские сады продолжают работать при условии полной вакцинации 100% работников учреждения.

С 1 ноября все столичные школы будут работать в дистанционном режиме. Соответствующее решение приняли на заседании Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Работа учреждений образования во время роста заболеваемости - это большой вызов! Важность и эффективность вакцинации доказана цифрами: среди 70 тыс. педагогов сейчас болеет COVID-19 менее чем 1%. В то же время, как отмечают специалисты, новый штамм активно передается именно через детей, и болеть начинают их ближайшие родственники", – рассказал Мондриевский.

По его словам, 300 тысяч столичных школьников – это непосредственный контакт с втрое большим количеством людей. Поэтому городу нужно это дополнительное время для того, чтобы выполнить рекомендации медиков и наконец разорвать цепочку заболеваемости.

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"Дистанционное обучение - это, в первую очередь, необходимость загрузить школьников работой и ограничить их общение между собой. К тому же, мы пошли на радикальные меры и запретили детям школьного возраста посещать торговые центры и кинотеатры без сопровождения взрослых. Мы делаем этот шаг, чтобы сохранить жизнь и здоровье киевлян. Я еще раз призываю киевлян вакцинироваться – на сегодня это единственный путь обезопасить себя и своих близких!" - добавил Мондриевский.

Также он отметил, что предыдущий опыт дистанционного обучения в Киеве показал, что такой формат по всем показателям был успешным и эффективным.

Напоминаем, что детские сады продолжают работать при условии полной вакцинации 100% работников учреждения.

Как сообщал УНИАН, начиная со следующей недели, в Киеве объявлена "красная" зона эпидемиологической опасности.

Автор: Лариса Бекета