Инвесторы перечисляли деньги на счета организаторов, однако в дальнейшем те "исчезали".

Киберполиция раскрыла в Киеве мошенническую финансовую онлайн-пирамиду. По версии следствия, организаторы схемы присвоили 2 миллиона гривень доверчивых граждан.

Как сообщается на сайте Нацполиции следователи выяснили, что двое харьковчан и сумчанин создали веб-сайт, который позиционировали как инвестиционную онлайн-платформу.

Гражданам предлагалось получать доход от торговли различными видами валют. Инвесторы перечисляли деньги на счета организаторов, однако в дальнейшем организаторы "исчезали". Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигла двух миллионов гривень.

По местам жительства и в автомобилях правонарушителей полицейские провели обыски и изъяли компьютеры и мобильные телефоны.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

Ранее был выявлен ряд мошеннических сайтов, которые пытались выдать себя за систему BankID НБУ. Злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и номере телефона.

Автор: Дмитрий Захаров