Участники акции поздравили политзаключенного с 38 днем рождения и пожелали следующий день рождения встретить в Украине.

На Майдане Независимости состоялась акция в поддержку украинского политзаключенного Валентина Выговского, который уже 7 год находится в российской тюрьме.

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Независимости в Киеве несколько десятков активистов, в частности, бывшие политзаключенные Кремля Владимир Балух, Олег Сенцов, также правозащитники, родные и знакомые Валентина Выговского провели акцию в его поддержку и поздравили с Днем рождения – ему сегодня исполняется 38 лет.

В частности, как рассказал отец политзаключенного Петр Выговский, его сын продолжает находиться в одиночной камере в российской тюрьме в колонии строгого режима №11 в городе Кировочепецк.

В последнее время, после того, как его сын в знак протеста объявил о намерении сухой голодовки, условия его содержания в колонии несколько смягчили, но они продолжают быть бесчеловечными.

Читайте такжеУ политзаключенного Газиева в российском СИЗО случился микроинсульт"До июня мой сын находился все время в одиночной камере, после того, как его перевели в колонию Кировочепецка. Он находился в так называемом помещении камерного типа, а человеческим языком это зовется карцер. В июне, несмотря на то, что Валентин собрался объявить бессрочную жесткую голодовку и ввиду общественного давления, его перевели в режим СУС (специальные условия содержания). Это мало отличается от ПКТ, но теперь ночью его не будят для проверки. Ему поставили стол, где можно писать письма, поскольку ранее в течение 5 лет он был вынужден писать на полу или стене. Также ему поставили телевизор, который показывает всего одну программу. Хоть какое-то улучшение", - сказал Петр Выговский.

Он также добавил, что его сын не оставил мысль о голодовке, а отсрочил его.

"Надеемся, что этот срок перекроет то время, когда украинских политзаключенных освободят", - сказал отец.

Также он добавил, что ему и его жене – матери Выговского удалось дозвониться до дежурного в колонии и тот согласился передать поздравление Валентину с Днем рождения.

Как сообщал УНИАН, Выговского российские оккупанты задержали в сентябре 2014 года во время частного визита в Симферополь.

В декабре 2015 года Московский областной суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в авиационной сфере, а именно - за "привлечение через интернет работников организаций российского оборонно-промышленного комплекса авиационно-космического профиля к сбору и предоставлению ему за денежное вознаграждение закрытой технической документации по текущим перспективных разработок".

Выговского удерживают в колонии в Кировской области РФ.

Автор: Дмитрий Хилюк