Длина блюда - 129 метров 4 сантиметра, общий вес - более 200 килограммов.

В субботу, 9 октября, в Киеве создали самую большую в мире шаурму.

Мировой рекорд установили на Контрактовой площади, говорится в сюжете ТСН.

Длина блюда - 129 метров 4 сантиметра, общий вес - более 200 килограммов. Для измерения понадобилась специальная большая рулетка.

Над приготовлением гиганта работали 120 поваров, а жарили царь-донер с помощью туристических горелок.

"Салат, курица, йогуртовый соус и что еще - обязательно много-много любви, мы не скупимся на любовь", - рассказал о составе шаурмы шеф-повар Алекс Юсупов.

После фиксации рекорда блюдо разрезали и раздали попробовать присутствующим.

Ранее в Черкассах испекли самый длинный яблочный пирог. На его приготовление потратили около 200 кг муки, 100 кг яблок, 70 кг сахара и 50 литров масла.

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Автор: Катерина Комолова