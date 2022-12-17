Киевляне и гости столицы снова могут прогуливаться по пешеходному мосту.

В Киеве открыли для посетителей пешеходно-велосипедный мост, который был поврежден 10 октября российским ракетным обстрелом.

"С сегодняшнего дня можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, как отметил мэр, заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также - 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 - повреждены в результате ракетной атаки 10 октября.

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"Обновили и перила и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Убрали снег и нанесли противогололедные материалы на покрытие моста", - сообщил Кличко.

Мэр подчеркнул, что "один из наших символов несокрушимости снова радушно ждет киевлян и гостей столицы".

Ракетный удар 10 октября

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия совершила атаки на несколько областей Украины. В частности, взрывы раздавались в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.

Также под удары попали объекты в столице. В частности, одна из ракет ударила рядом с пешеходно-велосипедным мостом, который является туристическим символом Киева. В то время по мосту шел человек, который чудом не пострадал.

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