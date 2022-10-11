10 октрября оккупанты обстреляли мост, но он выстоял.

Украинский артист, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук исполнил песню "Місто Марії" на стеклянном мосту в Киеве.

Музыкант не побоялся устроить там импровизированное выступление после атаки российской армии.

"Сегодня этот мост выстоял очередную рашистскую атаку, как выстояла и выстоит всегда Украина... Конструкции этого моста сделаны из стали, которая производилась на знаменитой "Азовстали", так что кстати сейчас будет звучать эта песня", – сказал Вакарчук.

Отметим, песня "Місто Марії" посвящена многострадальному Мариуполю и защитникам города.

Также Вакарчук отметил, что никто и никогда не разрушит мост между сердцами и душами украинцев.

Атака по Украине 10 октября

Вчера, 10 октября, оккупанты устроили массированную атаку по Украине. Россия выпустила более 80 ракет, одна из которых попала в стеклянный пешеходно-велосипедный мост в Киеве. Момент взрыва попал на видео.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 12 человек погибли в результате террористической атаки РФ. Более 80 ранены или травмированы.

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