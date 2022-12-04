В доме 12 этажей и 126 квартир, 64 квартиры выгорели полностью, 62 пострадали частично.

В Святошинском районе Киева появился новый мурал - мифическая птица Феникс. Его нарисовали на стене многоэтажного дома, который в марте был поврежден российской ракетой.

Как говорится в сюжете ТСН, в этом доме пока продолжаются реставрационные работы. Под обстрел РФ здание попало одним из первых в столице, это произошло 15-го марта.

В доме 12 этажей и 126 квартир, 64 квартиры выгорели полностью, 62 пострадали частично. По заключению специалистов, несущие конструкции не повреждены, поэтому дом реставрируют. Планировалось, что работы завершат до холодов, чтобы люди вернулись, но немного не успели. Окна уже установили, утеплили фасад.

Еще один из элементов, который хотели нанести на дом, — мурал с мифической птицей Фениксом. Это как символ возрождения всей Украины. Мы, несмотря ни на что, продолжаем жить и отстраивать.

Посвященный Украине мурал в Чехии

Ранее в столице Чехии Праге в районе Нусли на улице Моймирова был создан трогательный мурал, посвященный войне в Украине. Его автор - стрит-арт художник казахского происхождения Chemis, живущий в Чехии. На мурале изображена маленькая девочка, которая прикрыла украинским флагом героев известных западных сказок.

Также в Берлине открыли мурал с символическим украинским подсолнухом. Он появился на стене дома в берлинском районе Альт-Трептов.

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