Берлинский мурал открывал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

В Берлине открыли мурал с символическим украинским подсолнухом. Он появился на стене дома в берлинском районе Альт-Трептов.

Как говорится в сюжете ТСН, рисовал мурал украинский художник Андрей Кальков вместе с немецким художником Денисом Шустером.

Всего таких стенописей запланировано пять в Европе. Каждый раз их будет создавать пара художников - украинец и иностранец. Проект инициировал Украинский институт.

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Берлинский мурал открывал посол Украины в Германии Алексей Макеев и даже на этом культурном событии он призвал отправить нашей стране современные танки.

Назвали берлинский подсолнух цветком демократии. "Лепестки - символы демократии, разорванные наручники - право на справедливый суд. Вот те звезды -символ Европы и Евросоюза, а буквы - Восток и Запад", - пояснил работу Шустер.

Посвященный Украине мурал в Чехии

Ранее в столице Чехии Праге в районе Нусли на улице Моймирова был создан трогательный мурал, посвященный войне в Украине. Его автор - стрит-арт художник казахского происхождения Chemis, живущий в Чехии.

На мурале изображена маленькая девочка, которая прикрыла украинским флагом героев известных западных сказок, в частности, американского Микки Мауса, британского барашка Шона, чешского Крота, польского Лелика и Болека и немецкую пчелку Майю.

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