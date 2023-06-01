Заявление обнародовало Посольство Республики Польша в Киеве.

В Международный День защиты детей 23 дипломатические миссии в Украине выступили с совместным заявлением, в котором призвали Российскую Федерацию вернуть принудительно депортированных украинских детей.

Документ обнародовало Посольства Республики Польша в Киеве на своей странице в Facebook.

"Мы, посольства, которые подписались под этим заявлением, призываем Российскую Федерацию вернуть украинских детей в Украину. Мы ошеломлены масштабной незаконной принудительной депортацией и переселением украинских детей в Россию или на контролируемую Россией территорию Украины, и в связи с этим обращаем внимание на ордера на арест, выданные Международным уголовным судом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что украинские власти идентифицировали более 19 тысяч детей, незаконно депортированных или иным образом разлученных со своими родителями или опекунами. При этом количество депортированных детей продолжает расти из-за последних переселений гражданского населения из Запорожской области. Россия похищает детей из их школ, их домов, в частности тех, кто живет в учреждениях интернатного типа. Также дети были разлучены со своими семьями во время так называемого российского процесса "фильтрации".

"Очень немногие дети вернулись. Травма развода с близкими повлияет на детей и их семьи на всю жизнь", - отмечают дипломаты.

Они обращают внимание, что незаконно депортированные дети сталкиваются с жестокими воспитательными процессами, которые создаются с целью систематического уничтожения их украинской идентичности через программы "перевоспитание" в рамках интенсивных милитаризованных практик обучения. Украинские дети сталкиваются с российской дезинформацией, в то время как им отказывают в доступе к альтернативным взглядам и обучению на украинском языке. Их новая среда лингвистически и культурно полностью русская.

"Эта практика нарушает ряд прав детей в соответствии с международным правом по защите прав человека и международного гуманитарного права, в частности, их права на семью, на самоидентичность и образование... мы напоминаем РФ о ее обязательствах по международному праву прекратить незаконную агрессивную войну и обеспечить защиту жизни всех детей. Мы призываем Россию обеспечить право детей на сохранение своей культурной идентичности, остановить принудительное перемещение детей в РФ и прекратить насильственное перевоспитание украинских детей и принуждение стать россиянами. Мы призываем РФ к сотрудничеству с украинскими властями по возвращению украинских детей туда, где их дом – в Украину", - говорится в документе.

РФ наработала схему с депортированными детьми из Украины

Напомним, что согласно статистике украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, власти известно о принудительную депортацию на территорию РФ не менее 19 тысяч 453 украинских детей, однако, вероятно, что реальная цифра значительно страшнее.

Недавно издание The Guardian выяснило, что россияне используют детей из Украины для обогащения собственных карманов: они получат за их "усыновление" квартиры и машины, судьба ребенка их беспокоит меньше всего. Более того, чаще маленькие украинцы попадают в "семью" к алкоголикам, которые просто пропивают деньги, предоставленные на содержание ребенка. Так случилось с мальчиком школьного возраста из Мариуполя.

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