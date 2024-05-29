Выписку можно получить за несколько часов.

С 18 мая военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК, приложении Резерв+ или в центрах предоставления административных услуг. Директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай рассказала "РБК-Украина", как этот процесс происходит в ЦПАУ.

"Прием администратором ЦПАУ длится 7-10 минут, дальше еще придется подождать некоторое время, пока данные обновятся. После этого человек получает выписку об обновлении данных. В зависимости от технической способности системы, ждать придется от 10 минут до нескольких часов", - отметила она.

По словам Шамрай, если выписка не сформировалась сразу, лицу выдают описание принятых документов. Это является подтверждением того, что человек пришел в ЦПАУ, сделал заявку на обновление данных и ждет результата. Когда все готово, поступает смс-сообщении. После этого можно прийти и забрать распечатанный администратором с проставленной печатью и подписью выписку.

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"В первый день работы утром все шло быстро. Первому мужчине, который пришел обновить данные в 9 утра, в 9.20 уже выдали выписку. Он сам не ожидал, думал надо будет приходить отдельно. Но ему пришло уведомление, и он вернулся забрать документы. Но хочу обратить внимание, что в обновлении данных в некоторых случаях могут быть отказы. ЦПАУ не имеют полномочий и возможностей изменять данные системы. В случаях отказов человеку надо идти в ТЦК и СП. Потому что это единственный орган, который принимает решение по этой теме", - добавила чиновник.

По последним данным, в Киеве уже 6 804 человека обновили свои учетные данные именно через ЦПАУ. Шамрай добавила, что выписка об обновлении данных, который выдают в ЦПАУ и код с ТЦК, являются равнозначными документами.

"Это равнозначный индивидуальный номер, который отражен или в выписке полученной в ЦПАУ, или в Резерв+, или это штрих-код, вклеенный в военный билет. Как в приложении, так и в выписке из ЦПАУ, есть уникальный номер. Такой же есть и в военном билете. По нему идентифицируют военнообязанного. И, обновив данные одним из трех способов (в приложении Резерв+, в ТЦК или ЦПАУ), военнообязанный выполнил требование закона и не получит штраф за то, что этого не сделал", - пояснила она.

Обновление данных военнообязанного

Как писал УНИАН, после завершения 60-дневного срока на обновление данных те военнообязанные, которые не успели это сделать, начнут получать повестки по почте.

Ранее рассказывалось, влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию, а также, что означают статусы в "Резерв+".

Отметим, что военнообязанные имеют 14 дней с момента подписания повестки для визита в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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