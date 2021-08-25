Новый безопасный дезинфикант используют для обеззараживания воды 14 артезианских насосных станций города и Днепровская водопроводная станция.

За последние 4 года около 40% водопроводной воды Киева переведены на очистку по современным европейским технологиям.

Об этом говорится на официальном сайте Киевской городской госадминистрации со ссылкой на ЧАО "АК "Киевводоканал".

Отмечается, что вместо обеззараживания воды жидким хлором, что является устаревшим и опасным методом обработки воды, в столице внедряют использование диоксида хлора. В частности, был построен завод по производству диоксида хлора и модернизировано 14 артезианских насосных станций, которые теперь используют новый реагент.

На артезианских станциях устаревшие хлораторные установки заменены на электролизные, а гипохлорит натрия для очистки воды производится прямо на месте.

Читайте также"Днепр превратился в матча латте": в сети показали зеленую воду и пожаловались на вонь (видео)Также в 2018-2020 годах Киев выполнил модернизацию Днепровской водопроводной станции, которая обеспечивает 30% водоснабжения города. Здесь построен цех по производству диоксида хлора.

"Таким образом, на сегодня уже 40% воды, подаваемой в дома киевлян, обеззараживается с помощью бесхлорных технологий. В ближайшие годы планируется модернизировать и Деснянскую водопроводную станцию, оставив устаревшую технологию хлорирования в прошлом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое оборудование водоочистки гарантирует точность дозирования, оптимальное использование электроэнергии и реагентов, высокое качество и улучшенные вкусовые свойства воды, безопасность для персонала станции.

Диоксид хлора – это мощный дезинфектант, который сохраняет обеззараживающее действие воды во время транспортировки водопроводными сетями. Диоксид, как бактерицид, активен в воде и обеспечивает более длительный период последействия, чем хлор или гипохлорит. У воды, обеззараженной диоксидом хлора, отсутствуют привкусы и запах хлора.

Его использование повышает экологическую безопасность Днепровской водопроводной станции и исключает риск отравления рабочих при хранении и транспортировке. А еще реагент производится на месте применения, что уменьшает затраты на логистику и зависимость от поставок жидкого хлора.

В водоканале напомнили, чтобы обеззаражена по новой технологии вода до подачи в сеть хранилась в надлежащих условиях, не теряя своего качества, уже реконструирован резервуар чистой воды емкостью 5 тыс. куб. м на Днепровской водопроводной станции.

Работы завершены в 2020 году. Для реконструкции резервуара использовались современные немецкие материалы, которые гарантируют герметичность и защиту конструкций от действия реагентов. Резервуар имеет ресурс эффективно эксплуатироваться еще минимум 50 лет.

Автор: Инна Андалицкая