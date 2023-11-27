В МВД отмечают, что обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступны в Польше, Чехии, Германии, Испании и Турции.

Италия стала седьмой страной, где граждане Украины имеют возможность обменять и восстановить водительское удостоверение.

Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел. "Италия стала седьмой страной, где наши сограждане имеют возможность получать одну из самых популярных услуг сервисных центров МВД за рубежом. С сегодняшнего дня украинцам, находящимся в Милане, доступен обмен и восстановление водительского удостоверения в связи с утратой или похищением в "Паспортном сервисе", - сказано в сообщении.

Обмен и восстановление водительских прав осуществляется в городе Роццано (провинция Милан) в подразделении ГП "Документ".

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В МВД отмечают, что прием граждан происходит в мобильных программно-технических комплексах - специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис" ежедневно, кроме воскресенья, в порядке живой и электронной очереди.

Необходимые документы для обмена и восстановления водительского удостоверения: паспорт гражданина Украины; идентификационный номер; документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака) В случае изменения персональных данных; медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

В МВД отмечают, что обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступно в Польше, Чехии, Германии, Испании и Турции. Сейчас в Словакии пока наши сограждане могут исключительно осуществлять обмен этих документов.

Водительские права: новости

С 15 ноября украинцы могут заказать доставку водительского удостоверения курьером или на отделение "Укрпочты" в приложении "Дія".

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что услуга доступна для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. А также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

Стоимость услуги зависит от типа удостоверения: пластик + цифровое – 311 грн; только цифровое – 26 грн. Доставка "Укрпочтой" оплачивается отдельно и стоит 294 грн.

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