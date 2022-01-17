Рекордную коллекцию эксперты подумывают представить своим коллегам из Книги Гиннеса.

В Ивано-Франковске зафиксировали настоящий "шевченковский рекорд": самую большую в Украине коллекцию значков, жетонов и медалей с изображением Тараса Шевченко - 1933 экземпляры.

Как говорится в сюжете ТСН, Владимир Бащак собирает коллекцию почти всю жизнь - первый значок с изображением Кобзаря появился у него, еще школьника, после экскурсии в Канев.

Сейчас значки, жетоны и медали ищет в магазинах и на аукционах, а также обменивает в единомышленников.

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Рекордную коллекцию эксперты подумывают представить своим коллегам из Книги Гиннеса.

Оценить свои сокровища коллекционер не берется. Однако, замечает, что имеет по-настоящему редких экземпляров.

"Самая дорогая медаль - 1861 год - в год смерти Шевченко. Правда, ее штамповали в Санкт-Петербурге. Царская полиция сказала уничтожить, но два или три экземпляра были сохранены", - рассказывает Владимир Бащак.

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