Среди похищенных чиновники, мэры и даже священники.

С начала полномасштабного вторжения в Херсонской области оккупанты похитили 457 человек. Именно столько фактов было зафиксировано правоохранительными органами.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Среди похищенных: мэры Каховки, Таврийска, Скадовска, Голой Пристани, Берислава, а также сельские головы Новоалександровской, Бехтерской и Миловской общин. Оккупанты незаконно удерживали председателя Чернобаевского поселкового совета и его заместителя, старост сел Старая Збуревка, Змиевка и Осокоровка. Заинтересовали россиян секретарь Новокаховского горсовета, 43 правоохранителя и два священнослужителя.

"В настоящее время следствию известно об освобождении 306 граждан. Оккупанты продолжают незаконно содержать 151 человека, среди которых депутаты местных советов", - добавила Венедиктова.

По ее словам, прокуроры ОГП сообщили о подозрении "руководителю Новокаховской ВГА". Он является вторым организатором похищения журналиста областной газеты "Новый день".

"По его приказу журналиста неделю держали прикованным к батарее, допрашивали и избивали в захваченном райотделе полиции российские военные и незаконные вооруженные формирования", - отметила генпрокурор.

Как ранее сообщал УНИАН, на Херсонщине россияне похитили избирательную документацию для подготовки к "референдуму".

Вас также могут заинтересовать новости: