Один из них - 42-летний участник территориальной обороны Херсона, а второй - 53-летний бывший участник АТО.

В Херсонской области эксгумировали тела двух украинских патриотов, которые были замучены российскими оккупантами.

Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области. В сообщении говорится, что одного из них военные РФ незаконно похитили в июне месяце прошлого года, второго – в июле.

Как сообщил начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления полиции Херсонской области Игорь Демьянюк, первым незаконно задержанным мужчиной является 42-летний участник территориальной обороны Херсона, которого оккупанты забрали из дома 12 июня 2022 года и отвезли в пыточную, созданную в помещении изолятора временного содержания. "Здесь его почти неделю беспощадно били. Когда работники ритуальной службы привезли тело погибшего в бюро СМЭ Херсона, у пострадавшего были обнаружены переломы нескольких ребер и многочисленные ушибы по всему телу", - отметил он.

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Также сообщают, что от пыток военных РФ умер также и 53-летний бывший участник АТО, которого доставили в пыточную 25 июля. "На четвертый день пребывания в буцегарне мужчина умер. Оба погибших были похоронены на кладбище за поселком Геологов", - отмечают в полиции.

Следователи уже провели эксгумации тел херсонцев и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз. Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны"), продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Война в Украине: эксгумация тел замученных

В Бучанском районе Киевской области эксгумированы тела еще трех человек, погибших во время российской оккупации.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что это захоронение сделал местный житель во время оккупации примерно 8 марта 2022 года. По предварительной информации, один из погибших - местный житель 50 лет, который был расстрелян в автомобиле, два других неузнаваемы.

Небытов также сообщил, что вместе с этими телами на сегодня можно говорить о 1 тыс. 373 погибших гражданских в Киевской области во время оккупации. Он также отметил, что 278 человек числятся пропавшими без вести, неопознанными остаются 197 тел погибших на территории Киевской области.

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