От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, а после его отказа забили.

В Энергодаре умер водолаз Запорожской АЭС, которого накануне до состояния комы избили оккупанты.

Об этом сообщил городской председатель Энергодара Дмитрий Орлов.

"Энергодар под оккупацией нелюдей несет страшные и необратимые потери. Сегодня, 3 июля, ушел из жизни водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.

Напомним, что несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза крайне жестоко избили оккупанты. От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, и после его отказа монстры в человеческом обличье забили Андрея Гончарука", - рассказал он.

По словам Орлова, с многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы мужчину доставили в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, и сегодня Гончарук умер, так и не придя в сознание.

Как сообщал УНИАН, НАЭК "Энергоатом" 1 июля возобновил утраченную связь между Запорожской АЭС и Международным агентством по атомной энергии.

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