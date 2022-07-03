В Энергодаре умер водолаз Запорожской АЭС, которого накануне до состояния комы избили оккупанты.
Об этом сообщил городской председатель Энергодара Дмитрий Орлов.
"Энергодар под оккупацией нелюдей несет страшные и необратимые потери. Сегодня, 3 июля, ушел из жизни водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.
Напомним, что несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза крайне жестоко избили оккупанты. От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, и после его отказа монстры в человеческом обличье забили Андрея Гончарука", - рассказал он.
По словам Орлова, с многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы мужчину доставили в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, и сегодня Гончарук умер, так и не придя в сознание.
Как сообщал УНИАН, НАЭК "Энергоатом" 1 июля возобновил утраченную связь между Запорожской АЭС и Международным агентством по атомной энергии.