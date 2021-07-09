Конфликт разгорелся после публикации журналистского расследования о коррупции в сфере ЖГХ местным изданием “СЛОВО”.

Во время сессии горсовета в г.Южный, харьковской области, недовольные жители засыпали машину городского головы Александра Брюханова бытовыми отходами, скандируя “Брюханов - вор”.

Об этом сообщил местный телеграм канал Харьков Live. Видео быстро распространилось по социальным сетям.

Конфликт разгорелся после публикации журналистского расследования о коррупции в сфере ЖГХ местным изданием “СЛОВО”, в частности, газета опубликовала документы, свидетельствующие о сомнительных схемах в сфере вывоза бытовых отходов

Сообщается,что ранее Александр Брюханов стал фигурантом ряда коррупционных скандалов, в частности, когда назначил себе зарплату больше, чем у премьер министра Украины, тем не менее, глава областного совета от партии Слуга Народа Артур Товмасян пообещал реализовать вместе с Александром Брюхановым масштабные инфраструктурные проекты.

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Автор: Иван Бойко