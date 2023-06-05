Соответствующее решение уже принято профильным комитетом.

В Харьковской области село Ватутино переименуют в Залужное, в честь главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Происходит это в рамках дерусификации, написал в социальной сети Facebook народный депутат от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по административно-территориальному устройству Виталий Безгин.

По его словам, соответствующее решение уже принято Комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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"Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное", — написал Безгин.

Переименование деревни Ватутино: объяснение

Как ранее сообщал УНИАН, Харьковский областной совет попросил Верховную Раду Украины переименовать село Ватутино в Залужное.

В то же время Нововодолазский поселковый голова Александр Есин утверждает, что название с главнокомандующим не связано - село располагается за лугом у реки Ольховатка.

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