Транспорт будет работать ежедневно с 7 утра до 7 вечера.

С понедельника, 16 мая, в Харькове пустят общественный транспорт, включая трамваи, троллейбусы и автобусы.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в вечернем видеообращении.

В частности, планируется запустить 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Кроме того, городской совет намерен восстановить электролинии и тяговые подстанции и со временем увеличивать количество маршрутов.

По словам Терехова, в городе также запускают 25 автобусных маршрутов.

Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им необходимо.

Отмечается, что транспорт будет работать ежедневно с 7 утра до 7 вечера. А как минимум в первые 2 недели проезд коммунальным общественным транспортом будет бесплатным.

Что касается метро в Харькове, то его смогут запустить только после завершения боевых действий. В то же время отмечается, что после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена, а Салтовская ветка поедет намного позже остальных двух.

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