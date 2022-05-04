В Харькове из-за полномасштабной войны, развязанной РФ, не осталось ни одного уцелевшего трамвая. Помимо этого, метро в городе смогут запустить только после завершения боевых действий.
Об этом сообщается в Telegram Харьковского городского совета.
"Стараниями" немытых охотников за унитазами и ношеным женским бельем трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо", - указано в сообщении.
Помимо этого в городе началась реконструкции спуска Веснина. Отмечается, что такая реконструкция была запланирована давно, но из-за "русского мира" все планы были сорваны. Теперь же работы начались, в городе почти нет машин, поэтому они доставят жителям Харькова минимум неудобств.
Запустить метро в Харькове пока что невозможно. Подземка заработает только после войны, и то не сразу.
"Также надо отметить то, что после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена. Скажу и то, что, благодаря "усилиям" оккупантов, будут сложности с Салтовской веткой - она поедет намного позже остальных двух", - добавили в Харьковском городском совете.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харьковской области вместо разрушенных мостов построены 2 временных объезда.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Война в Украине: что происходит в Харькове и области сегодня, 4 мая
- Минус 300 оккупантов за сутки и много техники: Генштаб ВСУ назвал новые вражеские потери
- Война с Россией: социологи узнали, сколько украинцев не планирует покидать дом в случае обострения