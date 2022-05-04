На подготовку к запуску метрополитена уйдет около двух месяцев.

В Харькове из-за полномасштабной войны, развязанной РФ, не осталось ни одного уцелевшего трамвая. Помимо этого, метро в городе смогут запустить только после завершения боевых действий.

Об этом сообщается в Telegram Харьковского городского совета.

"Стараниями" немытых охотников за унитазами и ношеным женским бельем трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо", - указано в сообщении.

Помимо этого в городе началась реконструкции спуска Веснина. Отмечается, что такая реконструкция была запланирована давно, но из-за "русского мира" все планы были сорваны. Теперь же работы начались, в городе почти нет машин, поэтому они доставят жителям Харькова минимум неудобств.

Запустить метро в Харькове пока что невозможно. Подземка заработает только после войны, и то не сразу.

"Также надо отметить то, что после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена. Скажу и то, что, благодаря "усилиям" оккупантов, будут сложности с Салтовской веткой - она поедет намного позже остальных двух", - добавили в Харьковском городском совете.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харьковской области вместо разрушенных мостов построены 2 временных объезда.

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