Девушки уже заявили, что сожалеют о своих поступках.

В Харькове правоохранители разоблачили двух несовершеннолетних девушек, одна из которых расклеивала пропагандистские листовки в центре города, а другая - пела российский гимн на фоне Z-символики.

Как сообщает полиция Харьковской области, вчера к правоохранителям поступила информация о том, что на площади Свободы возле палатки "Все для победы" обнаружены листовки с символами так называемой "ХНР". Полицейские установили личность девушки, которая это делала. Ею оказалась 14-летняя ученица лицея. Ее вместе с матерью пригласили в райуправление полиции для дачи объяснений.

На видео, которое обнародовал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, девушка заявляет, что сожалеет о своем поступке и просит прощения у граждан Украины.

По его словам, из-за подросткового возраста девушки за ее проступок будет отвечат мать, которую привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Она утверждает, что дочь ранее высказывала только позицию "за мир". А вот об антиукраинских настроениях ребенка женщина якобы не догадывалась", - рассказал начальник следственного управления.

Также Болвинов сообщил, что несовершеннолетнюю, которая записала ролик с Z-символикой и гимном агрессора в центре города, сразу нашли и доставили в отдел полиции. За ее действия тоже будут отвечать родители.

"Малолетняя певица уже признала свою вину и заявила, что сожалеет. Однако, видимо, большое количество потребленной российской пропаганды затмило молодой мозг", - констатировал полицейский.

Предатели, работающие в пользу агрессора

В Николаеве задержали российского информатора, "охотившегося" на технику, которую украинские военные получили от иностранных партнеров. Также он был корректировщиком вражеских ударов по городу. В частности, по его наводке враг обстрелял Николаевский судостроительный завод.

Также в Одессе задержали вражеского информатора, который "сливал" разведданные пропагандистам и спецслужбам РФ.

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