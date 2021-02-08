Харьковские городские власти планируют в текущем году сосредоточиться на ремонте изношенного жилого фонда и придомовых территориях. Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов уже назвал точное количество подъездов, в которых будет произведена замена деревянных оконных рам на пластиковые, входные группы будут полностью реконструированы и обновлены другие объекты, требующие ремонта. Всего в 2021 году будет обновлено 1 160 подъездов.

«Сегодня ездил по дворам Харькова. Что на Павловом Поле, что на Салтовке, проблемы во дворах одинаковые. И там, и там люди жалуются на разбитые внутриквартальные дороги, нехватку паркомест, забитые или отсутствующие ливневки, проблемные сети и старые, давно не ремонтированные подъезды», - написал Терехов на своей странице в Facebook.

По его словам, помимо подъездов ремонт коснется также внутридворовых дорог, тротуаров и детских площадок. Также, обещает Терехов, будут обновляться водо- и теплосети.

«Сегодня сами харьковчане требуют новых подходов к ремонту жилья. Это звучит на каждой встрече, и я добьюсь, чтобы харьковчане были услышаны. Харьков должен быть и будет комфортным, в первую очередь, с точки зрения бытовых условий», - написал Терехов.

И.о. городского головы также добавил, что он открыт к диалогу с харьковчанами и просит писать ему в соцсети по любому вопросу.

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Автор: УНИАН