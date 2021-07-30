Экипаж попросил одну из пассажирок надеть защитную маску в целях безопасности из-за пандемии.

Пассажирка рейса "Харьков-Анталия" надела защитную маску только после громкого скандала в самолете, спровоцировав задержку вылета из аэропорта.

Видео инцидента опубликовали в сети 30 июля.

По словам очевидцев, экипаж попросил одну из пассажирок надеть защитную маску в целях безопасности из-за пандемии. Однако гражданка отказалась, спор перерос в конфликт.

Из-за нежелания пассажирки соблюдать карантинные ограничения самолет с более 100 людьми задержали. Туристы направлялись на отдых в Турцию.

В конце к замечаниям членов экипажа присоединились и другие граждане, которые сидели рядом с фигуранткой скандала и следили за развитием событий. Разъяренные задержкой рейса украинцы все же заставили нарушительницу надеть маску, однако на этом перепалка не закончилась.

Пассажирку просили извиниться перед пилотами за свое поведение, она, судя по кадрам, некоторое время не соглашалась.

"Не надо пробовать. Встали, извинились – и мы полетели. Не надо из себя строить! И харе меня толкать в спину, пожалуйста. Вы задолбали весь экипаж", – не унимался сосед по креслу.

Наконец женщина спросила, где размещена кабинка пилотов, и встала с места.

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Автор: Иван Бойко