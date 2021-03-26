Мужчину не смутила включенная камера - на нее он несколько раз повторил нецензурную брань.

В Кривом Роге водитель городского троллейбуса нагрубил пассажирке, применив нецензурную лексику.

Соответствующее видео, датированное ранним утром 24 марта, опубликовано в группе "Транспорт Кривого Рога" в Facebook.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске водитель маршрутки нахамил матери погибшего АТОшника - его проучили (видео)

На записи видно, что водитель решил не делать предусмотренную маршрутом остановку, что вызвало возмущение у одной из пассажирок. Женщина подошла к кабине водителя, спросив об остановке. В ответ тот заявил, что "заранее надо было готовиться". Узнав о включенной камере, он начал грубить.

"Нах*р пошли со своей камерой... Аж бегом пойдешь, пошла на**й. Разворачиваемся и идем на**й... Иди-иди, туда и дорога", - заявил водитель.

Примечательно, что в отличие от пассажиров водитель был без защитной маски.

"Знакомая ездит на работу этим маршрутом и водитель регулярно не останавливается на остановках, она не раз была свидетелем и самой в возрасте 58 лет приходилось проезжать свою остановку и возвращаться на неё пешком со следующей почти 2 км! Ну как так можно! Женщина просит остановиться, а он ее "на*уй" посылает! Честно, не понятны мотивы этого человека - такое чувство, что он просто издевается над пожилыми людьми", - пишет автор публикации.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко