Рубан назвал слухами информацию о возможном усилении карантина в столице.

На сегодняшний день предпосылок для усиления карантина в столице и введения нового локдауна нет, однако показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве меняются ежедневно.

Об этом рассказал "Сегодня" глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Причин для перехода Киева из "зеленой" зоны карантина в "желтую" или "оранжевую" сейчас нет, подчеркнул Рубан.

"Это решение принимает исключительно государственная комиссия по ЧС. Пока информация о возможных ограничениях – слухи, которые кто-то распускает. Они абсолютно беспочвенные", – отметил он.

Рост заболеваемости он назвал прогнозируемым - это нормальная ситуация для этого сезона. Более того, прогнозирует Рубан, заболевших будет становиться больше и дальше.

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"Сейчас перед нами стоит максимальная задача – провести правильно вакцинацию населения. Если это будет сделано, то никакого локдауна вообще быть не может", – убежден он.

Как известно, заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переводу Украины в "желтую" зону эпидемической опасности запланировано на четверг, 9 сентября.

Ранее переход в "желтую" зону карантинных ограничений анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий. Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода на "красный" уровня эпидопасности.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин – страна поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. В "зеленой" зоне самый слабый карантин, а в "красной" – наиболее строгий. Пока вся территория Украины находится в "зеленой" зоне.

Автор: Юрий Годован