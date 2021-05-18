Жительница Днепра обнаружила в мороженом обломок зуба.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Александрина Демидко.
«Вроде ничего необычного, но кусок зуба внутри мороженого!» – прокомментировала она.
В комментариях женщина добавила, что покупала две единицы товара, второе никто не рискнул открыть.
Читайте такжеСМИ узнали, чем питаются нардепы в условиях закрытой столовой Рады (фото)«Компания сегодня перезвонила. Они попросили фото упаковки, самого объекта и чек. Все кроме чека была предоставлено. Чек будем брать дубликат в магазине АТБ. А также сказали, что подобный случай уже был с киевским тортом», - отметила пользователь в комментарии под постом.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Не собираюсь кормить свиней": в школе под Днепром день рождения учительницы спровоцировал скандал
- "Уже готовитесь на коленях клубнику собирать": на Львовщине директор лицея раскритиковала одежду школьников (видео)
- В Ривне депутат попала в скандал из-за ребенка: соцсети возмущены
- Не сдал деньги – унизим ребенка: в Черновцах отец пожаловался на травлю своей дочери в детсаду (фото)
- В Черновцах владелица магазина выгнала пришедших с проверкой полицейских (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram