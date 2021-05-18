О находке она написала в соцсети.

Жительница Днепра обнаружила в мороженом обломок зуба.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Александрина Демидко.

«Вроде ничего необычного, но кусок зуба внутри мороженого!» – прокомментировала она.

В комментариях женщина добавила, что покупала две единицы товара, второе никто не рискнул открыть.

Читайте такжеСМИ узнали, чем питаются нардепы в условиях закрытой столовой Рады (фото)«Компания сегодня перезвонила. Они попросили фото упаковки, самого объекта и чек. Все кроме чека была предоставлено. Чек будем брать дубликат в магазине АТБ. А также сказали, что подобный случай уже был с киевским тортом», - отметила пользователь в комментарии под постом.

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Автор: Катерина Шварц