Задержанному грозит пожизненное заключение.

Николаевские правоохранители задержали в Днепре фигуранта заказного убийства, который скрывался 13 лет.

Читайте такжеГодами скрывался: на границе с Россией задержали подозреваемого в изнасиловании (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что мужчина попал в розыск еще в 2007 году, как подозреваемый в организации расстрела бизнесмена. Тогда, после убийства, заказчика и исполнителя задержали сразу. Установили и того, кто организовал преступление. Впрочем, мужчина исчез.

"Он изменил свое имя и долгое время скрывался в России. В Украину вернулся в 2013-м, впоследствии пошел воевать на Восток. По поддельным документам последние годы жил в Днепре, там его и задержали»", – говорится в сюжете.

Подробности задержания от полиции

Как сообщили в полиции Николаевской области, задержанный воевал на Востоке в составе украинской военно-политической общественной организации.

Следственные действия в Днепре проводили следователи следственного управления, оперативники Управления уголовного розыска под процессуальным руководством областной прокуратуры при силовой поддержке КОРД. В ходе санкционированного обыска полицейские нашли оригинальный паспорт фигуранта и поддельные документы.

Задержанному инкриминируется сразу несколько уголовных правонарушений - это покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений и способом, опасным для жизни многих людей, а также Убийство, совершенное на заказ и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 2 п. п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ, п. п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УКУ и ч. 1 ст. 263 УКУ). Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас 49-летний злоумышленник доставлен на Николаевщину, и по решению суда будет находиться под стражей в СИЗО.

Детали убийства 13 лет назад

При этом в полиции напомнили события 13-летней давности:

«Вечером 7 ноября 2007 года в Первомайске 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы, расстреляли из пистолета-пулемета. От полученных ранений пострадавший погиб. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила оружие с самодельным глушителем и гильзы».

Непосредственным исполнителем оказался 26-летний житель города Орджоникидзе, заказчиком выступил 47-летний житель города Вольногорск той же Днепропетровской области. Он с жертвой имели спорные вопросы в совместном бизнесе, поэтому с целью ликвидации конкурента заказал его убийство. За работу киллер должен был получить пять тысяч долларов.

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Автор: Катерина Шварц