Электронное удостоверение можно будет получить через портал и использовать как аналог бумажной книжечки.

Кабинет министров Украины принял решение о введении механизма получения электронного удостоверения ветерана войны или пострадавшего участника Революции достоинства с помощью средств Единого веб-портала электронных услуг (портал "Дія").

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято во время заседания правительства.

Электронное удостоверение будет использоваться как аналог соответствующего документа в форме книжечки.

Читайте такжеНовая функция в "Дії" за месяц помогла предупредить почти 800 случаев мошенничестваКак сообщал УНИАН, 14 декабря 2021 года Верховная Рада поддержала введение нового е-документа - электронного удостоверения ветерана войны.

Закон определяет, что электронное удостоверение ветерана (е-удостоверение ветерана) - это удостоверение ветерана в форме электронного отображения информации, содержащей сведения о личности вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом). Такой идентификатор при переходе ведет на соответствующую подтверждающую запись в электронных реестрах Единого государственного реестра ветеранов войны.

Кроме того, в "Дії" можно получить справку о несудимости, а также в онлайн-режиме менять место регистрации. К тому же Пенсионный фонд планирует добавить в приложение пенсионное удостоверение.

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