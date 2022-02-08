Пенсионеры смогут дополнительно получить документ в электронной форме.

Пенсионный фонд планирует нововведение, при котором к "Дие" добавят пенсионное удостоверение.

Как говорится в проекте постановления ПФУ, с которым можно ознакомиться на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), электронное пенсионное удостоверение в "Дие" может формироваться по желанию пенсионера. Человек, получивший пенсионное удостоверение или платежную карточку, может дополнительно получить документ в электронной форме.

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Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дия") с помощью мобильного приложения "Дия".

Отражение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), который обеспечивает передачу информации из реестров.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется автоматически при наличии в реестре сведений, в частности, оцифрованного образа лица.

Электронное отображение пенсионного удостоверения будет иметь одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Кроме того, электронное отображение пенсионного удостоверения содержит уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), который обеспечивает переход по ссылке на подтверждение записи на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский пообещал выдать по бесплатному смартфону каждому вакцинированному украинцу в возрасте старше 60 лет.

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