Министр обороны напоминает, что обвинения, выдвинутые Шаповалову, связаны с закупкой им бронежилетов и шлемов на сумму более 1 млрд. грн.

По делу Вячеслава Шаповалова, бывшего замминистра обороны Украины, стоит дождаться выводов суда, считает глава ведомства Алексей Резников. А тем временем отмечает он, не стоит забывать, что вина Шаповалова на сегодняшний день не доказана.

"Я юрист и моя библия – это Конституция, в которой записан принцип невиновности. Виновным может признать только суд, а не суд Линча. По моей информации, ему не инкриминируют ничего связанного с питанием. У него другое обвинение, ничего коррупционного там нет. Ни яиц, ни моркови, ни капусты…", – отмечает Резников в интервью Liga.net.

Министр обороны напоминает, что обвинения, выдвинутые Шаповалову, связаны с закупкой им бронежилетов и шлемов на сумму более 1 млрд. грн. Последние были вроде бы некачественными. Но так это или нет, должен определить суд.

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"Пусть разбираются. Но я точно знаю, что контракты, являющиеся предметом исследования, датированы мартом 2022 года. И я хочу спросить: а где все были в марте 2022-го? Когда на складах ноль [бронежилетов], а нужно было привезти сотни тысяч. Поэтому я хочу дождаться завершения следствия и услышать приговор. Потому что он может быть и оправдательным тоже", – говорит Резников.

Напомним, что кроме Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ, ряду чиновников были предъявлены обвинения, касающиеся якобы совершенных ими злоупотреблений. Так, в частности, подозрения были вручены экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и экс-председателю "Нафтогаза" Андрею Коболеву. Обвинения Пивоварскому и Коболеву на сегодняшний день не доказаны в судебном порядке.