Стоимость проезда вырастет с 1 февраля до 9 гривень за поездку.

В Черновцах исполнительный комитет горсовета сегодня со второй попытки принял решение о повышении тарифа на проезд в маршрутных автобусах с 7 до 9 гривен за поездку.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято большинством голосов членов исполкома на очередном заседании комитета.

Согласно этому постановлению, стоимость проезда в маршрутках Черновцов возрастет с 1 февраля.

В то же время исполком отклонил предложение члена комитета Сергея Андрущака об установлении льготного тарифа (бесплатно) на проезд в маршрутках для участников боевых действий, школьников и учащихся ПТУ. Однако во время повторного рассмотрения решения о повышении тарифа члены исполкома согласились изучить вопрос по установлению тарифа для учащихся ПТУ и школ в размере 4 гривень или бесплатно и о бесплатной перевозке участников боевых действий без компенсаций перевозчикам.

Читайте такжеВ Киеве маршрутка весь день возила пассажиров с открытой дверью (видео)В последний раз в Черновцах стоимость проезда в маршрутках повышали весной 2020 года. Тогда исполком установил временный тариф на проезд в маршрутках в размере 7 гривень за поездку, обосновав это карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса. До этого стоимость проезда в маршрутках города составляла 5 грн.

В Черновцах городские пассажирские автобусы курсируют на 43-х маршрутах, большинство из них обслуживают частные перевозчики.

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