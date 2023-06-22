Административное дело касалось возможного невыполнения родительских обязанностей.

В Чернигове суд закрыл административное дело о невыполнении родительских обязанностей самой старшей матерью Украины Валентиной Подвербной. Как сообщил УНИАН адвокат женщины Андрей Котенок, соответствующее решение сегодня принял Новозаводский районный суд Чернигова.

"Дело закрыто за отсутствием состава административного правонарушения", - отметил защитник.

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Вчера Новозаводский райсуд закрыл еще одно административное дело касаемо Подвербной – о совершении домашнего насилия. Суд не получил доказательств относительно насилия над девочкой, и составленный протокол закрыли за отсутствием состава правонарушения. Дело рассматривали в закрытом режиме. На заседании присутствовала дочь Анна-Мария Подвербная в сопровождении психолога и классной руководительницы. Девочка сейчас находится в центре социально-психологической реабилитации в селе Хмельница вблизи Чернигова.

Черниговцев несколько удивило это решение, поскольку многие жители города наблюдали другую картину на улице с участием старшей матери и ее дочери. В то же время прозвучали предположения, что кто-то влиял на девочку, сообщившую о насилии со стороны матери и вероятности доведения до самоубийства.

На этой неделе также должно состояться подготовительное заседание по судебному рассмотрению дела об изъятии дочери у Подвербной.

Скандал вокруг самой старшей матери Украины Валентины Подвербной и ее дочери

Подвербная стала матерью в 2011 году после искусственного оплодотворения. На тот момент женщине было 66 лет. Она родила дочь Анну-Марию.

Мать воспитывает дочь сама. Жители Чернигова в соцсетях рассказывали о неадекватном отношении пожилой женщины к девочке: постоянные крик и ругань можно было услышать даже в общественном транспорте, на улице.

В апреле этого года Анна-Мария сделала пост в социальной сети о том, что мать оказывает на нее давление физически и психологически - "бьет, царапает, травит, запрещает мыться и хочет довести до самоубийства".

На следующий день исполнительный комитет Черниговского горсовета принял решение изъять ребенка у матери, девочку поместили в областную детскую больницу. Затем перевели в центр социально-психологической реабилитации.

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