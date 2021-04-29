Ресторанам и кафе разрешили работать на летних террасах. С 5 мая возобновят работу детсады, а ученики 1-4 классов пойдут в школу.

В Чернигове с 29 апреля ослабляют карантин, несмотря на пребывание в «красной» зоне эпидопасности распространения COVID-19.

Читайте такжеВ «красном» Чернигове предприниматели вышли на протест (фото)Как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, соответствующее решение было принято 28 апреля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению, с 29 апреля с соблюдением санитарных и эпидемиологических норм разрешена деятельность торговых заведений, кроме ТРЦ и развлекательных заведений, а также заведений общественного питания - ресторанов, баров, закусочных - на летних террасах.

С 5 мая предусматривается восстановление посещения учебных заведений, независимо от формы собственности ее соискателями, в том числе специальных учебных заведений (учебно-реабилитационных центров), учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования учениками 1-4 классов.

«Также разрешено проведение спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий по видам спорта г. Чернигова на открытом воздухе без зрителей», - говорится в решении.

Кроме того, управлению транспорта, транспортной инфраструктуры и связи городского совета рекомендовано подготовить предложения для рассмотрения на очередном заседании исполнительного комитета городского совета вопрос о возобновлении работы городского общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.

По информации корреспондента УНИАН, во время сессии городского совета депутаты приняли обращение к правительству по поддержке бизнеса в условиях карантина. Перед началом сессии несколько десятков предпринимателей собрались перед зданием горсовета и делегировали своих представителей на заседание. В результате депутаты приняли обращение, в котором просят правительство разрешить предпринимателям работать, а также расширить перечень видов экономической деятельности (образовательные услуги), представители которых могут претендовать на финансовую помощь от государства из-за убытков вследствие карантина.

В документе также отмечается, что предприниматели Чернигова уже месяц не работают из-за пребывания города в «красной» зоне, что отрицательно сказывается на благосостоянии значительного количества горожан.

Мэр Владислав Атрошенко отметил, что запрет деятельности малого и среднего бизнеса не является эффективным относительно противодействия коронавирусу, а также полномочия по введению ограничений должны передать местным властям. Он также пообещал, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предоставит разрешение на возобновление работы предпринимателей.

В то же время мэр заявил, что правоохранители могут штрафовать предпринимателей за нарушение карантина.

«Я публично говорю, что не поддерживал демарши отдельных городских голов против центральной власти. Но позиция, которую я озвучил, имеет целью не демарши, а вынужденную реакцию на реальную ситуацию, которая создана для многих представителей малого и среднего бизнеса. Но я предупреждаю, что соответствующие службы в связи с пребыванием в «красной» зоне карантина будут вас штрафовать. Чтобы вы понимали, что мы на это не влияем и полиция нам не подчиняется», - уточнил Атрошенко.

Он также обратился в полицию не штрафовать предпринимателей. Кроме этого, во время сессии депутаты освободили предпринимателей, работающих на второй группе упрощенной системы налогообложения, от уплаты налога за май.

По официальным данным Минздрава, по состоянию на 29 апреля Черниговская область находится в «красной» зоне карантина.

Черниговская область в "красной" зоне карантина

Черниговская область с 29 марта находится в «красной» зоне эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 апреля у стен городского совета состоялась акция местных предпринимателей, которые требовали разрешить им работать. Более 100 представителей малого и среднего бизнеса обратились к мэру, чтобы ослабили карантин и оказали поддержку бизнесу.

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Автор: Ирина Синельник