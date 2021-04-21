С 22 апреля на территории области начнет действовать "желтый" уровень.

В Черновицкой области отменяется "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам комиссия решила отменить с 00 ч 00 мин 22 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить там ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

"Красный" уровень эпидемической опасности был установлен в Киеве и 12 областях: Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой. В "желтой" зоне Херсонская, Закарпатская и Ивано-Франковская области, а остальные 9 областей - в "оранжевой".

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Автор: Виталий Саенко