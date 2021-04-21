Жители Бердянска и Пологов Запорожской области будут иметь возможность получать скорую и профессиональную медицинскую помощь в модернизированных приемных отделениях больниц. Об открытии в ближайшие дни двух отделений после реконструкции заявил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

Он сообщил, что реконструкция проходит в рамках президентской программы "Большая стройка". Новые отделения позволят сократить диагностику с нескольких часов до 20-30 минут, после чего пациент сразу получит необходимое лечение.

"Это значительно усилит медицинскую сеть территории, где сейчас неутешительная ситуация с показателями заболеваемости COVID. Открытие новых приемных отделений также облегчит работу медиков с ковидными больными", - подчеркнул Александр Старух.

Кроме открытия двух отделений, планируют запустить кислородные станции в областной инфекционной больнице, Бердянске и Каменке-Днепровской. Область также получила 30 млн гривен медицинской субвенции, которую потратят на закупку кислородных концентраторов для первичного звена медицины. Это поможет как пациентам с COVID-19, так и людям с болезнями органов дыхания.

Как сообщал ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца года по программе президента будет открыто 177 обновленных приемных отделений. Из других объектов социальной структуры в течение 2021 года планируют построить и отремонтировать 95 школ и 70 детсадов, 29 бассейнов и 80 стадионов.

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Автор: Иван Бойко