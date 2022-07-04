Он совал гвозди в нос в шоу "Україна має талант".

В Харьковской области российские оккупанты назначили "заместителем мэра" оккупированной Балаклеи Сергея Агаркова. В сети распространили видео из помещения Балаклейского городского совета. На нем Агарков сорвал табличку с именем председателя Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского. Вместе с ним был бывший житель Харькова Сергей Моисеев, руководитель пророссийской организации, который после победы Революции Достоинства бежал в РФ.

Об этом сообщает "Суспільне".

Агарков известен антиукраинской позицией с 2014 года. В частности, он был руководителем организации "Союз народного единства" и является одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". В то же время мужчина отличился на шоу "Україна має талант" в 2010 году. Там Агарков бил себя топором в живот и совал гвозди в нос.

Глава Изюмской райгосадминистрации Степан Масельский сказал, что не видел видео из захваченного Балаклейского горсовета и заверил, что табличку обязательно повесят обратно.

Сам Масельский выехал с временно оккупированной территории и занимается, в частности, доставкой на Изюмщине гуманитарной помощи.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 3 июля, оккупанты нанесли удары по одному из объектов критической инфраструктуры в Харькове. Вследствие вражеских обстрелов погибли три человека, еще один получил ранения.

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