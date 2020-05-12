Минцифры опровергло слухи о сливе персональных данных из мобильного приложения «Дія»

Вчера активно начали распространяться фейки, что слив связан с работой приложения «Дія».

Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о сливе персональных данных из мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».

Такую информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

«Эти слухи беспочвенны и вот почему: «Дія» не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию (мобильное приложение только отображает информацию из реестров). В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 из которых отображаются в «Дія». В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений», - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, Служба безопасности Украины уже проводит следственные действия в отношении злоумышленников, распространяющих такую информацию в интернете.

Как сообщал ранее УНИАН, на днях в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан.

Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дія».