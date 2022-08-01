Подозрение получил и фейковый прокурор из Новоайдара на Луганщине, который сейчас выносит обвинительные приговоры украинским патриотам.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили личности и собрали доказательства преступной деятельности еще 6 коллаборантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Речь идет о двух "топ-чиновников" фейковой власти Мариуполя, трех "лиц" с так называемой "ЛНР" и бывшего руководителя объектов критической инфраструктуры Херсона, который сегодня ведет активную агитацию в пользу захватчиков.

Доказано, что все они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и помогают РФ в установлении и поддержке оккупационных режимов на временно оккупированных территориях.

Так, коллаборант из Херсонщины до начала военной агрессии РФ занимал руководящие должности на объектах авиационной отрасли. После 24 февраля его мобилизовали в Тероборону Херсона. Но уже в марте он перешел на сторону врага и начал выступать с заявлениями о присоединении Херсонщины к РФ в пророссийских медиа.

Также злоумышленник неоднократно, обращаясь к украинским военнослужащим, призвал их сложить оружие и поддержать ВС РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Еще одна коллаборантка добровольно согласилась возглавить так называемую общественную приемную движения "Донецкая республика" в Мариуполе. Теперь в ее "должностные обязанности" входит, среди прочего, организация и проведение незаконных выборов и референдума в украинском городе-герое.

Изменил присяге и депутат Мариупольского горсовета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. За это оккупанты "доверили" ему должность "заместителя главы администрации города Мариуполя" в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подозрение от СБУ получил и фейковый прокурор из Новоайдара на Луганщине. Он принял от врага предложение занять должность "исполняющего обязанности прокурора Новоайдарского района ЛНВ". За лояльность к оккупационной власти злоумышленник лишился статуса врио сейчас в новом статусе он выносит обвинительные приговоры украинским патриотам.

Отвечать по закону будут и две "чиновницы" оккупационной власти на Луганщине. Одна из них пошла на сделку с врагом и возглавила так называемое "территориальное отделение Государственного учреждения – Республиканский центр занятости ЛНВ в Беловодском районе". Другая согласилась исполнять обязанности "главного врача Сватовской межрайонной санитарно-эпидемиологической станции ЛНВ".

В отношении всех этих "чиновников" СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, несколько ранее в ГУР рассказали, что оккупанты открыли в Запорожской области рекрутинговый центр для коллаборантов.

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