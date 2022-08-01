Сотрудники Службы безопасности Украины установили личности и собрали доказательства преступной деятельности еще 6 коллаборантов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Речь идет о двух "топ-чиновников" фейковой власти Мариуполя, трех "лиц" с так называемой "ЛНР" и бывшего руководителя объектов критической инфраструктуры Херсона, который сегодня ведет активную агитацию в пользу захватчиков.
Доказано, что все они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и помогают РФ в установлении и поддержке оккупационных режимов на временно оккупированных территориях.
Так, коллаборант из Херсонщины до начала военной агрессии РФ занимал руководящие должности на объектах авиационной отрасли. После 24 февраля его мобилизовали в Тероборону Херсона. Но уже в марте он перешел на сторону врага и начал выступать с заявлениями о присоединении Херсонщины к РФ в пророссийских медиа.
Также злоумышленник неоднократно, обращаясь к украинским военнослужащим, призвал их сложить оружие и поддержать ВС РФ.
Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Еще одна коллаборантка добровольно согласилась возглавить так называемую общественную приемную движения "Донецкая республика" в Мариуполе. Теперь в ее "должностные обязанности" входит, среди прочего, организация и проведение незаконных выборов и референдума в украинском городе-герое.
Изменил присяге и депутат Мариупольского горсовета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. За это оккупанты "доверили" ему должность "заместителя главы администрации города Мариуполя" в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Подозрение от СБУ получил и фейковый прокурор из Новоайдара на Луганщине. Он принял от врага предложение занять должность "исполняющего обязанности прокурора Новоайдарского района ЛНВ". За лояльность к оккупационной власти злоумышленник лишился статуса врио сейчас в новом статусе он выносит обвинительные приговоры украинским патриотам.
Отвечать по закону будут и две "чиновницы" оккупационной власти на Луганщине. Одна из них пошла на сделку с врагом и возглавила так называемое "территориальное отделение Государственного учреждения – Республиканский центр занятости ЛНВ в Беловодском районе". Другая согласилась исполнять обязанности "главного врача Сватовской межрайонной санитарно-эпидемиологической станции ЛНВ".
В отношении всех этих "чиновников" СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, несколько ранее в ГУР рассказали, что оккупанты открыли в Запорожской области рекрутинговый центр для коллаборантов.