В правительстве отметили, что десятки тысяч граждан, которые находятся за пределами Украины, смогут получить паспорта и документы.

На рассмотрение правительства Украины вынесен проект постановления, которым упрощается постановка на учет военнообязанных за пределами Украины. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук в Telegram.

"На рассмотрение Правительства внесен проект изменений в Постановление №932, который упрощает постановку на воинский учет украинцев за рубежом. Это позволит консульствам и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч наших граждан, находящихся за пределами Украины", - отметила она.

18 марта она сообщала, что проектом постановления будет предусматриваться, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК (сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет).

Видео дня

Военный учет за границей

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук отмечала, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет дистанционно

Сейчас это разрешается гражданам от 18 до 25 лет.

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