Установлено, что поставленная мебель не отвечает техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем в два раза.

Печерская окружная прокуратура Киева в рамках уголовного производства по факту растраты средств, выделенных на закупку школьной мебели, проводит обыски в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной Государственной администрации. Также следственные действия проходят по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, служебные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1470 штук на общую сумму 940 800 гривень. При этом установлено, что поставленная мебель не отвечает техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем в два раза.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет более 450 тысяч гривень.

Читайте такжеНичего не ел, спал на земле: 6-летний мальчик рассказал, как пережил 30 часов один в горах (фото, видео)Также сообщается, что в служебных помещениях Управления образования и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

Ранее УНИАН уже сообщал, что полицейский в Киеве более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Бекета