Эксперты уже давно считают фабрику в Желтых Водах производителем нелегальных сигарет, выяснили журналисты.

Государственная фискальная служба (ГФС) 5 августа начала проводить обыски на табачной фабрике, принадлежащей компании United Tobacco, в Желтых Водах Днепропетровской области, сообщает Delo.ua. Хотя в компании назвали происходящее рейдерским захватом, основанием для обысков стали судебные решения по делам об уклонении от уплаты налогов.

На территории Украины есть как минимум 12 табачных фабрик, которые задействованы в производстве сигарет, причем большинство украинцев никогда о них не слышали, и какие сигареты они производят, мало кто знает, пишут журналисты "Дела". "Если попытаться выяснить, какие сигареты производит United Tobacco, сделать это будет сложно. Но эксперты уже давно относят фабрику в Желтых Водах к производителям нелегальных сигарет".

По данным компании Кантар Украина, 62% сигарет, произведенных на Винниковской табачной фабрике во Львовской области на экспорт и с маркировкой Duty Free, незаконно продаются на территории Украины. 15-процентную долю нелегального рынка сигарет прочно занимает именно United Tobacco.

Поскольку нелегальный рынок табака достиг отметки в 12,8%, то есть почти в два раза больше, чем в прошлом году, и в 10 раз больше, чем четыре года назад, президент Владимир Зеленский на заседании СНБО определил борьбу с нелегальным сигаретным рынком как приоритет, вследствие чего были составлены санкционные списки контрабандистов и появился проект закона о криминализации контрабанды №5420, который был принят в первом чтении. Обыски в Желтых Водах - продолжение кампании ОП против контрабанды и контрафакта.

"С начала 2021 года налоговая милиция изъяла более 18 млн пачек контрафактных табачных изделий. Это сигареты изготовлены на территории Украины без учета и легализованы через сети Duty Free с поддельными акцизными марками. Расследуется более 230 уголовных производств относительно незаконного изготовления табачных изделий, из которых почти 50 направлены в суд с подозрениями и обвинительными заключениями. Судами вынесено более 20 решений о виновности лиц в совершении преступлений", - сообщил глава ГФС Вадим Мельник на пресс-конференции 9 августа, комментируя происходящее в Желтых Водах.

Автор: Иван Бойко