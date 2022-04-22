Папа Франциск сожалеет о том, что планы по встрече пришлось "приостановить".

Встреча Папы Римского Франциска с Московским патриархом Кириллом, которая планировалась на июнь в Иерусалиме, не состоится.

Об этом сообщил Франциск в интервью аргентинской газете La Nacion.

По его словам, он сожалеет о том, что планы по встрече пришлось "приостановить".

"Наша дипломатия понимала, что встреча двух в это время может привести к большой путанице", - отметил Франциск.

При этом он назвал свои отношения с Кириллом "очень добрыми".

Он также отметил, что всегда пропагандировал межрелигиозный диалог, и продолжает это делать в Ватикане.

"Я всегда пропагандировал межрелигиозный диалог. Когда я был архиепископом Буэнос-Айреса, я объединил христиан, евреев и мусульман в плодотворном диалоге. Это была одна из инициатив, которой я больше всего горжусь. Это та самая политика, которую я пропагандирую в Ватикане. Как вы неоднократно от меня слышали, для меня согласие выше конфликта", - отметил Папа Римский.

La Nacion напоминает, что Франциск является первым Папой, с которым согласился встретиться патриарх РПЦ. Он не хотел этого делать ни с понтификами Иоаном Павлом II, ни с Бенедиктом XVI, которые также выражали московскому патриарху свое желание встретиться. Единственная встреча Франциска и Кирилла состоялась в нейтральном городе, в Гаване, по просьбе русского священника.

Ранее Ватикан рассматривал возможность продления поездки Папы Римского в Ливан 12-13 июня на день, чтобы он мог встретиться с Кириллом 14 июня в Иерусалиме.

Папа Франциск о войне РФ против Украины

Папа Римский в интервью La Nacion также назвал войну анахронизмом, который нельзя оправдать.

"Всякая война является анахронизмом в этом мире и на этом уровне цивилизации. Поэтому я также публично поцеловал украинский флаг. Это был жест солидарности с их погибшими, с их семьями и с теми, кто страдает из-за эмиграции", - отметил понтифик.

Он также объяснил, почему до сих пор не приехал с визитом в Киев:

"Я не могу делать ничего, что ставит под угрозу высшие цели, а именно конец войны, перемирие или, по крайней мере, гуманитарный коридор. Какая польза для Папы Римского поехать в Киев, если бы война продолжилась на следующий день?"

Также Франциск прокомментировал свой визит в российское посольство в Ватикане в первые дни войны, что стало беспрецедентным отклонением от дипломатического протокола.

"Я пошел сам. Я не хотел, чтобы меня кто-то сопровождал. Это была моя личная ответственность. Это было решение, которое я принял наяву, думая об Украине. Тем, кто хочет это хорошо увидеть, понятно, что визит сигнализировал правительству, что оно может закончить войну в следующий же миг. Честно говоря, я хотел бы что-то сделать, чтобы в Украине не было больше ни одной смерти. Ни одной. И я готов сделать все", - сказал Папа Римский Франциск.

Напомним, в начале апреля Папа Римский Франциск раскритиковал президента РФ Владимира Путина за развязывание жестокой войны в Украине. В своей речи на Мальте Франциск не назвал имя президента РФ, но отсылка была очевидной.

20 марта Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане молился за мир в Украине и заявил, что нападение России на Украину – это святотатство, которое не имеет оправдания. Также Папа обратился к мировому сообществу и призвал приложить усилия для прекращения кровопролития в Украине.

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