Запрет будет действовать в течение всего периода военного положения.

Броварской городской совет приостановил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории общины.

Как сообщил в Telegram мэр Броваров Игорь Сапожко, соответствующее решение было принято на сессии Броварского горсовета.

"Это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведение шествий, собраний, митингов и всех других массовых мероприятий", - пояснил он.

По словам Сапожко, запрет будет действовать в течение всего периода военного положения.

Как сообщал УНИАН, более половины украинцев поддерживают запрет в государстве деятельности УПЦ МП. Как свидетельствуют данные проведенного в начале апреля исследования социологической группы "Рейтинг", половина опрошенных (51%) считают, что государство должно запретить деятельность УПЦ МП на территории Украины. Запрет поддерживают две трети опрошенных жителей Запада и лишь 29% – Востока.

Кроме того, растет поддержка идеи разрыва связей УПЦ МП с Русской православной церковью. За это высказались 74% опрошенных (в начале марта – 63%).

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