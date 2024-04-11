Если представители УПЦ МП откажутся выполнить эти решения суда добровольно, то их выселят в принудительном порядке.

Верховный Суд обязал Украинскую православную церковь (Московский патриархат) освободить две церкви в Переяславе и Каменец-Подольском и вернуть их в собственность национальным заповедникам в этих городах. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.

"10 апреля 2024 года Верховный Суд в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда оставил в силе решение Хозяйственного суда Киевской области и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда по делу № 911/638/23. Решением были удовлетворены исковые требования Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" и МКИП к Религиозной общине Украинской православной церкви по устранению препятствий в осуществлении права пользования Михайловской церковью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Соответственно религиозная община УПЦ МП Свято-Михайловского прихода в Переяславе должна добровольно освободить Михайловскую церковь и передать ее в пользование Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав".

"В случае невыполнения обязательств, исполнение решения Верховного Суда будет обеспечено в принудительном порядке установленным законодательством способом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Верховный Суд также оставил без удовлетворения кассационную жалобу Религиозной общины УПЦ МП по делу 924/318/23, которой она пыталась отменить решение судов предыдущих инстанций.

"В итоге Верховный Суд в полной мере выяснил все обстоятельства дела и принял законное и обоснованное решение оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций без изменений и: обязал религиозную организацию Каменец-Подольского Свято-Николаевского прихода Каменец-Подольской Епархии УПЦ г. Каменец-Подольский, Хмельницкой области, освободить здание церкви и передать его Национальному историко-архитектурному заповеднику "Каменец", - отмечается в сообщении.

Ситуация с УПЦ МП в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте 2024 года суд обязал Киевскую митрополию Украинской православной церкви (Московского патриархата) вернуть в государственную собственность объект культурного наследия национального значения - Успенский (Георгиевский) собор XII века в Каневе.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять закон, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине. Народный депутат Украины Владимир Вятрович отметил, что текст законопроекта стал "значительно сильнее" по сравнению с поддержанным в первом чтении правительственным вариантом. "Русская православная церковь должна быть запрещена законом, а деятельность всех религиозных организаций, которые являются аффилированными с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет", - отметил Вятрович.

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