Прихожане окружили Павла и не дали журналистам задать вопрос.

Митрополит УПЦ МП Павел ("Мерседес") во время общения с журналистами о выселении монахов из Киево-Печерской лавры пригрозил им палкой.

На опубликованном видео Telegram "Киев сейчас" Павел идет по территории Лавры в сопровождении группы мужчин и своей паствы. Журналисты попытались перехватить Павла из толпы и спросили у него о войне в Украине, но тот отказался отвечать и пригрозил им палкой.

На уточнение журналиста, кого Павел собрался бить палкой, тот ответил: "Тебя!". За Павла агрессивно вступился один из спутников митрополита: "Свое лицо снимай! Посмотри на него..."

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На фоне женщина из толпы прихожан МП начала кричать к представителям СМИ, чтобы те покинули "дом божий".

В результате группа прихожан оттеснила журналистов от Павла, тот пошел в храм.

Уже второй день, как представители УПЦ МП отказываются покидать территорию комплекса вопреки решению администрации заповедника расторгнуть с ними договор об аренде.

На территории Лавры собрались прихожане УПЦ, они мешают работе комиссии Минкульта обследовать госимущество в пользовании УПЦ МП. Сам Павел тоже заявил, что не будет пускать комиссию.

Процедура обследования имущества продлится три месяца. Сегодня комиссия должна была осмотреть два храма, однако московские попы заблокировали к ним входы.

Договор об аренде с УПЦ МП, заключенный во времена президентства Януковича, расторгли из-за установленных фактов нарушения пользования госимуществом.

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